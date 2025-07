PRF apreende 105 mil maços de cigarros contrabandeados em Campo Grande

O motorista foi preso em flagrante / PRF

Na noite desta terça-feira (15), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 105 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-163, em Campo Grande. A carga de origem estrangeira estava sendo transportada em um caminhão Scania T124, que foi abordado no km 470 da rodovia.

Os agentes localizaram o veículo parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado, e constataram um vazamento no tanque de combustível. Durante a abordagem, o motorista afirmou estar transportando vidro reciclável com destino a Mogi das Cruzes (SP). No entanto, ao ser solicitado que retirasse a lona do semirreboque para inspeção da carga, o condutor acabou confessando que também levava cigarros contrabandeados.

A equipe confirmou a presença dos maços e realizou a apreensão da carga. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à sede da Polícia Federal em Campo Grande, onde responderá por crime de contrabando.

A PRF segue intensificando as fiscalizações nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, que é uma das principais rotas do contrabando no país.

