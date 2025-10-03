PRF apreende 106 kg de drogas e armas em caminhão na BR-267

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 106 quilos de drogas, duas armas de fogo e 50 munições, na tarde desta quinta-feira (2), durante fiscalização na BR-267, em Bataguassu.

A abordagem foi feita a um caminhão que transportava pneus. Segundo a PRF, o motorista demonstrou nervosismo ao ser entrevistado, o que levantou suspeitas. Durante a vistoria na cabine do veículo, os policiais encontraram bolsas de viagem contendo entorpecentes e armamentos.

No total, foram apreendidos 47 kg de crack, 40 kg de skunk, 19 kg de maconha, além de dois revólveres calibre .38 e 50 munições. O motorista informou que saiu de Ponta Porã (MS) com destino a Cravinhos (SP), mas não deu explicações sobre o transporte da carga ilícita.

O condutor, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde a ocorrência foi registrada.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!