03 de Outubro de 2025 • 18:26

Polícia

PRF apreende 106 kg de drogas e armas em caminhão na BR-267

Motorista foi detido durante fiscalização nesta quinta

Redação

Publicado em 03/10/2025 às 16:59

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 106 quilos de drogas, duas armas de fogo e 50 munições, na tarde desta quinta-feira (2), durante fiscalização na BR-267, em Bataguassu.

A abordagem foi feita a um caminhão que transportava pneus. Segundo a PRF, o motorista demonstrou nervosismo ao ser entrevistado, o que levantou suspeitas. Durante a vistoria na cabine do veículo, os policiais encontraram bolsas de viagem contendo entorpecentes e armamentos.

No total, foram apreendidos 47 kg de crack, 40 kg de skunk, 19 kg de maconha, além de dois revólveres calibre .38 e 50 munições. O motorista informou que saiu de Ponta Porã (MS) com destino a Cravinhos (SP), mas não deu explicações sobre o transporte da carga ilícita.

O condutor, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde a ocorrência foi registrada.

Cidades

Nioaque é pioneira em projeto de ciclismo para jovens indígenas

Entrega de bicicletas marca início do "Pedalando para o Futuro" em aldeias

Cidades

Entrega de títulos de terra encerra Mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque

Famílias receberam contratos de concessão de uso em evento

