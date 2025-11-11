Acessibilidade

11 de Novembro de 2025 • 21:58

Polícia

PRF apreende 107 quilos de maconha após perseguição na BR-262 em MS

Motorista fugiu e abandonou carro com drogas em Água Clara nesta segunda

Redação

Publicado em 11/11/2025 às 20:00

Os policiais deram ordem de parada a um Peugeot 208 / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 107 quilos de maconha nesta segunda-feira (10), durante fiscalização na BR-262, em Água Clara.

Os policiais deram ordem de parada a um Peugeot 208, mas o motorista desobedeceu e iniciou fuga. Foi realizado acompanhamento tático até que o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé, não sendo localizado.

No interior do carro, foram encontrados 101,4 quilos de maconha e 5,8 quilos de skunk. O entorpecente e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Água Clara para as providências legais.

Serviços

Prefeitura de Nioaque lança Programa "Papel Zero" e digitaliza gestão

Iniciativa visa eliminar uso de papel até 2026 e modernizar processos

Evento

Feira PiraSabor retorna a Piraputanga com sabores, arte e diversão

Evento acontece dia 15 de novembro com gastronomia e cultura pantaneira

Entre em nosso grupo