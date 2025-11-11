PRF apreende 107 quilos de maconha após perseguição na BR-262 em MS

Motorista fugiu e abandonou carro com drogas em Água Clara nesta segunda
Os policiais deram ordem de parada a um Peugeot 208 / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 107 quilos de maconha nesta segunda-feira (10), durante fiscalização na BR-262, em Água Clara.
Os policiais deram ordem de parada a um Peugeot 208, mas o motorista desobedeceu e iniciou fuga. Foi realizado acompanhamento tático até que o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé, não sendo localizado.
No interior do carro, foram encontrados 101,4 quilos de maconha e 5,8 quilos de skunk. O entorpecente e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Água Clara para as providências legais.
