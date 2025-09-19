Acessibilidade

19 de Setembro de 2025 • 15:54

Polícia

PRF apreende 1,1 tonelada de maconha e prende suspeitos em MS

Três veículos foram interceptados em Ivinhema

Redação

Publicado em 19/09/2025 às 15:09

Homem foi preso e um menor, apreendido durante as ações na BR-267 / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na quinta-feira (18), três veículos transportando um total de 1.168 quilos de maconha, durante fiscalizações realizadas na BR-267, em Ivinhema, no interior do Mato Grosso do Sul. As ações resultaram na prisão de um homem e na apreensão de um menor de idade.

A primeira abordagem ocorreu a um VW/Saveiro, conduzido por um homem de 28 anos. Durante a fiscalização, o motorista demonstrou nervosismo e acabou confessando que transportava drogas com destino a São Paulo. No compartimento de carga do veículo, os policiais encontraram 541 quilos de maconha. O suspeito foi detido em flagrante.

Logo em seguida, os agentes deram ordem de parada a um Chevrolet/Tracker, mas o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade. Após perseguição, ele abandonou o veículo e fugiu a pé por uma área de mata, não sendo localizado até o momento. Dentro do automóvel, que tinha registro de roubo/furto, foram encontrados 349 quilos de maconha e 9,2 quilos de skunk, uma droga com concentração elevada de THC.

O terceiro flagrante aconteceu durante a abordagem de um Chevrolet/Onix. O motorista, um menor de 17 anos, tentou escapar da fiscalização, mas foi rapidamente alcançado e detido. De acordo com o relato do adolescente, ele estava transportando 268 quilos de maconha com destino ao interior de Minas Gerais.

Todos os veículos e os entorpecentes foram encaminhados à Polícia Civil de Ivinhema, que ficará responsável pela investigação dos casos.

