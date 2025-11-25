PRF apreende 1,2 tonelada de maconha após perseguição na BR-262 de Terenos

Motorista fugiu da abordagem, perdeu o controle da caminhonete e confessou o transporte da droga
Caminhonete apreendida pela equipe na fiscalização / PRF
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.292 quilos de drogas nesta segunda-feira (24), em Terenos. A equipe realizava fiscalização na BR-262 quando tentou abordar uma Ford Ranger, cujo motorista desobedeceu a ordem de parada e iniciou fuga pela rodovia.
Os policiais acompanharam a caminhonete até uma estrada vicinal, onde o condutor perdeu o controle da direção e acabou parando. Ao ser abordado, ele confessou que transportava maconha.
No veículo foram encontrados 1.233 quilos de maconha e 59 quilos de skunk. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Terenos, junto com o suspeito e o material apreendido.
