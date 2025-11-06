Acessibilidade

06 de Novembro de 2025 • 19:02

Polícia

PRF apreende 1,3 tonelada de maconha após perseguição em Campo Grande

Dois homens foram presos após colisões e capotamento de veículos usados no transporte da droga

Publicado em 06/11/2025 às 15:21

Os presos confessaram que haviam recebido os carros carregados em Ponta Porã / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.349 quilos de maconha e prendeu dois homens nesta quinta-feira (6), em Campo Grande. A ação ocorreu após uma perseguição que terminou com colisões e capotamento dos veículos utilizados no transporte da droga.

Durante uma fiscalização nas proximidades da saída para Sidrolândia, os policiais avistaram dois carros — um Honda/HR-V e um Fiat/Siena — mencionados em informações de inteligência sobre o tráfico de drogas. Ao receberem ordem de parada, os condutores ignoraram a sinalização e fugiram, dando início a um acompanhamento tático que se estendeu até o perímetro urbano da capital.

Na Avenida Gunter Hans, o motorista do Honda/HR-V perdeu o controle da direção e colidiu contra o portão de um comércio. Pouco depois, o condutor do Fiat/Siena também perdeu o controle ao tentar contornar uma rotatória e capotou fora da pista. Apesar dos acidentes, nenhum dos suspeitos se feriu.

Durante a vistoria, a PRF constatou que ambos os veículos usavam placas falsas. No Honda/HR-V — que tinha registro de roubo/furto — foram encontrados 439 quilos de maconha, enquanto o Siena transportava 910 quilos do entorpecente.

Os presos confessaram que haviam recebido os carros carregados em Ponta Porã e que fariam a entrega em Campo Grande. A polícia também verificou que os dois já possuíam antecedentes por contrabando e descaminho, e que o motorista do Fiat/Siena tinha mandado de prisão em aberto.

A ocorrência foi encaminhada à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), em Campo Grande.

