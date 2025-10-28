PRF apreende 1,3 tonelada de maconha e recupera caminhonete na BR-060

A droga era transportada por um adolescente / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.380 quilos de maconha e recuperou um veículo roubado, neste sábado (25), em Campo Grande. A droga era transportada por um adolescente em uma Toyota Hilux SW4.

Durante fiscalização na BR-060, os policiais deram ordem de parada ao condutor da caminhonete, que ignorou o comando e tentou fugir. Após acompanhamento tático, o veículo foi interceptado e o motorista detido.

Na vistoria, os agentes encontraram grande quantidade de maconha no interior do veículo. Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que a Hilux possuía registro de roubo/furto.

O adolescente informou ter pegado o carro carregado com a droga em Ponta Porã e que levaria o entorpecente até Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Campo Grande, e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

