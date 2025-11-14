PRF apreende 1,6 tonelada de maconha escondida em tambores na BR-163

Motorista foi preso após admitir que levaria a carga de Ribas a Chapadão do Sul
O motorista confessou ter pego a droga em Ribas do Rio Pardo / PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.647 quilos de maconha na manhã desta sexta-feira (14), em Jaraguari (MS). A droga estava escondida dentro de tambores transportados em um caminhão.
A equipe realizava fiscalização na BR-163 quando abordou o veículo. Apesar de afirmar que o caminhão estava sem carga, o motorista demonstrou nervosismo, o que motivou uma vistoria mais detalhada.
Os policiais então localizaram vários tambores no compartimento de carga, onde foi encontrada a grande quantidade de maconha. O motorista confessou que havia pegado o carregamento em Ribas do Rio Pardo e que o entregaria em Chapadão do Sul.
Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o caminhão e a droga, para a Polícia Civil de Jaraguari.
