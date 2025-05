PRF apreende 162 kg de cocaína escondidos em caixão funerário na BR-262

Droga apreendida na fiscalização / PRF

Uma ocorrência inusitada surpreendeu agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na noite de quinta-feira, 29, em Terenos, região central de Mato Grosso do Sul. Durante uma fiscalização de rotina, os policiais abordaram um veículo Chevrolet Montana, de cor preta, e descobriram 162 quilos de cocaína escondidos dentro de um caixão funerário.

O motorista apresentou à equipe sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documentos do veículo, além de uma certidão de óbito e uma autorização para traslado de corpo, supostamente emitidos para justificar o transporte do caixão. No entanto, o comportamento do condutor e um forte odor de produto químico vindo do compartimento funerário levantaram suspeitas.