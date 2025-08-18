PRF apreende 18 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-267

Motorista foi preso em flagrante pela equipe
O homem foi preso em flagrante / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, no domingo (17), um carregamento de 18.500 maços de cigarros contrabandeados em Nova Alvorada do Sul. A apreensão ocorreu durante fiscalizações de rotina na BR-267.
De acordo com a PRF, os policiais avistaram um veículo GM/Meriva realizando ultrapassagens proibidas e dirigindo de maneira perigosa. Diante da situação, a equipe iniciou um acompanhamento tático até conseguir abordar o motorista.
Durante a abordagem, os agentes encontraram o automóvel completamente carregado com cigarros de origem estrangeira, sem documentação legal. O condutor informou que levaria a mercadoria até o município de Três Lagoas.
O homem foi preso em flagrante e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Dourados, que dará continuidade às investigações.
