Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 17:54

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

PRF apreende 18 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-267

Motorista foi preso em flagrante pela equipe

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 14:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O homem foi preso em flagrante / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, no domingo (17), um carregamento de 18.500 maços de cigarros contrabandeados em Nova Alvorada do Sul. A apreensão ocorreu durante fiscalizações de rotina na BR-267.

De acordo com a PRF, os policiais avistaram um veículo GM/Meriva realizando ultrapassagens proibidas e dirigindo de maneira perigosa. Diante da situação, a equipe iniciou um acompanhamento tático até conseguir abordar o motorista.

Leia Também

• Três são presos com 3 mil maços de cigarro contrabandeados em Anastácio

• Uso de cigarro eletrônico cresce entre adolescentes brasileiros

• Motorista de Kombi é preso com 11 mil maços de cigarro na BR-267

Durante a abordagem, os agentes encontraram o automóvel completamente carregado com cigarros de origem estrangeira, sem documentação legal. O condutor informou que levaria a mercadoria até o município de Três Lagoas.

O homem foi preso em flagrante e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Dourados, que dará continuidade às investigações.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Policial

Padrasto é preso com material pornográfico das enteadas

Policial

PF realiza operação contra fraude em empréstimos consignados em Ladário

Policial

Jovem é preso por tentar passar notas falsas em Campo Grande

Trancista de Aquidauana denuncia furto de mostruário de semijoias avaliado em R$ 10 mil

Três adolescentes são apreendidos por furto a comércio em Corumbá

Dois homens são presos por furto e receptação em Corumbá

Policial

Trancista de Aquidauana denuncia furto de mostruário de semijoias avaliado em R$ 10 mil

Publicidade

Polícia

Padrasto é preso por estupro de criança de 7 anos em Campo Grande

ÚLTIMAS

Galeria de fotos

Confira fotos do rodeio na 4ª noite da ExpoAqui 2025

Esporte

Jovem enxadrista de Bodoquena conquista destaque nacional e internacional

Com apenas 13 anos, Lucas Pereira Ramalho já é um dos principais nomes do xadrez escolar brasileiro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo