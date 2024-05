PRF apreende 18,6 g kde cocaína em carro na BR-262 em Miranda

Droga apreendida / Divulgação

No final da tarde de domingo, 19, 4, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou uma significativa apreensão de drogas na BR-262, no km 602, próximo à Unidade Operacional de Miranda (Guaicurus). Durante uma abordagem de rotina, os agentes interceptaram um Hyundai Veracruz, cor prata, que viajava no sentido Corumbá-Miranda. O veículo era conduzido por um homem de 31 anos, de nacionalidade boliviana.

O motorista, residente em São Paulo há cerca de sete anos, disse que trabalha com confecções no bairro Parque do Carmo. Ele informou que, aproximadamente um mês atrás, havia viajado de São Paulo até La Paz, na Bolívia, onde permaneceu na casa de familiares antes de iniciar seu retorno ao Brasil. No entanto, os agentes perceberam um comportamento nervoso no condutor, o que os levou a realizar uma inspeção mais minuciosa no veículo.

Durante a busca, os policiais encontraram 17 tabletes de uma substância semelhante à cocaína, possivelmente pasta base, escondidos nas quatro portas do carro. A quantidade total apreendida somou 18,6 kg.

Confrontado novamente, o motorista admitiu que havia adquirido o veículo em janeiro de 2024 e que um conhecido, o persuadiu a transportar a droga da Bolívia até o bairro do Brás, em São Paulo. Pelo serviço, ele receberia 4 mil reais, sendo mil reais adiantados. Segundo o relato, a droga foi escondida no carro em Cochabamba, Bolívia, onde o rapaz realizou a operação e devolveu o veículo ao motorista.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Campo Grande, onde o caso será investigado e o suspeito responderá por tráfico de drogas.