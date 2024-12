PRF apreende 19 Kg de haxixe em Bataguassu

Droga apreendida / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 19 kg de haxixe, na noite desta quarta-feira, 18, em Bataguassu..

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram um Fiat/Palio. A condutora viajava com duas passageiras.

Durante vistoria no porta-malas do veículo foram encontrados vários tabletes de haxixe. A motorista disse ter pego o carro com a droga em Sete Quedas e que viajaria até São Paulo. As duas passageiras disseram que não sabiam da existência do ilícito no veículo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.