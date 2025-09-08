PRF apreende 220 kg de cocaína escondidos em caminhão na BR-262

Droga apreendida na fiscalização / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 220 quilos de cocaína no último domingo, 7, durante uma fiscalização na BR-262, no município de Terenos. A droga estava escondida em um compartimento oculto de um caminhão Mercedes-Benz Actros.

Durante a abordagem, os policiais perceberam que o motorista apresentava sinais de nervosismo e não conseguia fornecer informações coerentes sobre a viagem. Diante da suspeita, a equipe realizou uma vistoria detalhada no veículo e localizou os tabletes de cocaína.

O condutor confessou que havia deixado o caminhão em Corumbá, onde os entorpecentes foram colocados, e que o destino final seria Campo Grande.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado, junto com a carga de droga, à Delegacia da Polícia Civil de Terenos. A ocorrência será investigada para apurar a origem e o destino da cocaína.

