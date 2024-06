PRF apreende 23 kg de maconha em Corumbá

Droga apreendida na abordagem / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 23 Kg de maconha, na manhã desta quarta-feira, 19, em Corumbá.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um Peugeot/408. O condutor viajava com três passageiras, sendo uma menor de idade.

Durante a entrevista e fiscalização, os policiais sentiram forte odor de maconha vindo do porta-malas do veículo. No local foi encontrado um compartimento, onde estava escondido o ilícito.

O motorista declarou ter recebido o ilícito em Porto Quijarro, na Bolívia, e que deveria entregá-lo em São Paulo. Os passageiros disseram não saber da existência da maconha.