PRF apreende 230 kg de maconha em Bataguassu

Carro com droga apreendido / Divulgação, PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 230 kg de maconha, na tarde de terça-feira, 23, em Bataguassu.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-267, quando tentaram abordar um Nissan/March. O condutor não obedeceu e iniciou fuga, até abandonar o veículo e tentar fugir a pé, porém ele foi alcançado e detido.

No veículo, foram encontrados os tabletes de maconha, além de 2 Kg de skunk, 230 gramas de skunk e 5 ampolas de testosterona de origem estrangeira. O preso disse ter recebido o carro com a carga em Ponta Porã e deveria entregá-lo no interior de São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Bataguassu.