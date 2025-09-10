Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 19:54

Últimas notícias
Polícia

PRF apreende 260 kg de cocaína escondidos em tanque de caminhão em Corumbá

Droga estava oculta em compartimentos adulterados

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 16:34

Motorista afirmou que destino era Minas Gerais / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na madrugada desta quarta-feira (10) mais de 260 quilos de cocaína durante fiscalização no km 708 da BR-262, na Unidade Operacional da Ponte, em Corumbá. A droga estava escondida em compartimentos ocultos dentro dos tanques de combustível de um caminhão Scania/G 420, conduzido por um homem de 24 anos.

A abordagem ocorreu por volta das 2h50. Durante a fiscalização, os agentes notaram um vazamento no tanque do veículo e, ao realizarem uma vistoria mais detalhada, identificaram que havia compartimentos não originais no interior da estrutura. Dentro deles, foram encontrados diversos tabletes de substâncias análogas à cocaína.

Com o apoio do Corpo de Bombeiros de Corumbá, os tanques foram abertos, revelando 190 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 198,65 quilos, e outros 60 tabletes de cloridrato de cocaína, com peso de 63,30 quilos. Ao todo, foram apreendidos 261,95 quilos de cocaína.

Segundo relato do motorista, a droga seria levada até Campo Grande, onde parte da carga seria descarregada. O restante, segundo ele, seguiria junto com uma carga lícita de minério até o estado de Minas Gerais.

O condutor, o veículo e os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Corumbá, onde serão realizados os procedimentos legais.

