PRF apreende 272 kg de cocaína, skunk e maconha em Campo Grande

Droga apreendida / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 153 kg de cocaína, 72 Kg de skunk e 47 kg de maconha, na manhã de quinta-feira, 3, em Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais visualizaram um caminhão Scania/R124, estacionado no perímetro urbano do município, com duas pessoas descarregando bolsas da carreta e colocando em um furgão.

Com a aproximação dos policiais, o condutor do furgão iniciou fuga com o veículo. Após buscas na região, o motorista foi localizado e detido. Na Fiat/Fiorino foram encontradas as bolsas com tabletes de cocaína, skunk e maconha.

Diante do flagrante, o motorista do caminhão também foi detido e a ocorrência foi encaminhada à DENAR.