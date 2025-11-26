PRF apreende 300 mil maços de cigarros contrabandeados em Campo Grande

Motorista sem CNH foi preso após admitir transporte da carga ilegal
Carga apreendida pela equipe / PRF
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, nesta quarta-feira (26), 300 mil maços de cigarros contrabandeados em Campo Grande. A carga estava em um caminhão abordado durante fiscalização.
Ao pedir os documentos, os policiais descobriram que o motorista não possuía CNH. Questionado, ele admitiu que transportava cigarros ilegais. A equipe ainda identificou adulterações nos sinais do veículo, que constava como roubado ou furtado.
O motorista informou que havia recebido a carga em Ponta Porã e que faria a entrega na Capital. Ele foi encaminhado à Polícia Federal, junto com o caminhão e os cigarros apreendidos.
