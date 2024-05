PRF apreende 31 kg de maconha e 1,3 kg de cocaína Corumbá

Droga apreendida / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 31 kg de maconha, 1,3 kg de cocaína e prendeu o homem que transportava droga, na tarde desta segunda-feira, 27, em Corumbá.

A equipe de policiais rodoviários federais fiscalizava, no KM 708 da BR 262, quando abordou uma van de transporte. Em conversa com os passageiros, os agentes desconfiaram do nervosismo demasiado e das respostas contraditórias dadas por um deles.

O passageiro em questão não apresentou nenhum documento e nas bagagens dele foram encontrados 31 kg de maconha e 1,3 kg de cocaína. O homem, então, confessou que havia sido contratado para levar a droga de Corumbá para Campo Grande, mas não deu mais detalhes do contratante e nem para quem entregaria o ilícito.

Ele foi encaminhado para a Polícia Civil local.