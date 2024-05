PRF apreende 325 mil maços de cigarros sem documentação legal em Campo Grande

carga apreendida / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 325 mil maços de cigarros contrabandeados e prendeu o homem que realizava o transporte da mercadoria, no sábado, 4, em Campo Grande.

As caixas com cigarros sem documentação fiscal ou aduaneira foram localizadas no caminhão Scania R124, abordado por policiais rodoviários federais no km 375 da BR-060. O veículo era conduzido por um homem, que já na abordagem confessou que transportava cigarros contrabandeados.

O condutor, veículo e mercadoria foram encaminhados para a Polícia Federal de Campo Grande.