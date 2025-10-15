PRF apreende 343 kg de drogas em carro clonado na BR-262

O preso, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil / PRF

Durante ronda ostensiva nas proximidades do entroncamento com a BR-158, os agentes deram ordem de parada a um Fiat Cronos. Na abordagem, os policiais perceberam um forte odor de maconha vindo do interior do carro e notaram um saco plástico branco no banco traseiro.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (15), cerca de 343 quilos de drogas transportadas em um veículo clonado, na BR-262, em Três Lagoas.

Questionado, o condutor confessou que transportava entorpecentes. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Na vistoria, foram encontrados aproximadamente 340 kg de maconha e 3 kg de skunk. Os policiais também identificaram que o carro usava placas clonadas e possuía registro de furto em Belo Horizonte (MG).

O suspeito, o veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Três Lagoas.

