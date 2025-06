PRF apreende 3,5 toneladas de maconha escondida em caminhão na BR-163

Droga apreendida na fiscalização / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta sexta-feira, 6, 3.520 quilos de maconha durante fiscalização na BR-163, em Eldorado, no sul de Mato Grosso do Sul. A droga estava escondida sob uma lona preta no reboque de um caminhão.

De acordo com a PRF, o veículo foi abordado durante uma ação de rotina. O motorista apresentou informações contraditórias e não soube explicar com clareza o motivo da viagem, o que transportava nem detalhes sobre o caminhão. Diante da suspeita, os policiais decidiram realizar uma vistoria mais detalhada.

Durante a inspeção no compartimento de carga, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha escondidos sob a lona, totalizando mais de 3,5 toneladas da droga.

O motorista confessou que deixaria o caminhão carregado com o entorpecente em Naviraí, também na região sul do Estado. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária de Eldorado, onde responderá por tráfico de drogas.

A ocorrência será investigada para identificar outros envolvidos na logística do transporte da droga.

