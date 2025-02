PRF apreende 36,5 kg de cocaína e 19 kg de skunk em Corumbá

Droga apreendida na fiscalização / PRF

Na manhã de domingo, 9, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou uma apreensão significativa de drogas na BR-262, em Corumbá. Durante uma fiscalização de rotina, os policiais abordaram um veículo VW/Voyage, com quatro passageiros a bordo.

Ao revistarem o carro, os agentes encontraram vários tabletes de substâncias ilícitas escondidas no porta-malas e nas portas do automóvel. O condutor, ao ser questionado, confessou que estava transportando as drogas de Corumbá para Campo Grande.

A carga apreendida somou 36,5 kg de cocaína, 19 kg de skunk e 1 kg de haxixe. O motorista e os passageiros foram detidos e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Corumbá, que dará continuidade às investigações sobre o caso.