PRF apreende 3,7 toneladas de maconha e carregadores de munições em MS

PRF fez a apreensão / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 3.740 Kg de maconha e 4 carregadores para pistolas com capacidade para 50 munições, na manhã desta quarta-feira (25), durante fiscalização em Sidrolândia.

Conforme a PRF, os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-060, quando abordaram um caminhão VW/13.180. Durante a entrevista, a equipe desconfiou do nervosismo apresentado pelo motorista, que transportava um veículo no compartimento de carga.

Após uma busca minuciosa, os policiais encontraram um compartimento oculto no bau do caminhão. Dentro, estavam escondidos os tabletes de maconha e 4 carregadores do tipo tambor, com capacidade para 50 munições de pistola calibre 9mm.

Questionado, o motorista disse que não sabia da existência da droga e dos carregadores no caminhão. Ele declarou apenas que receberia R$ 1.000,00 pelo transporte até Campo Grande (MS).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Sidrolândia.