PRF apreende 373 Kg de maconha e recupera veículo em Maracaju

Veículo e carga apreendida / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 373 kg de maconha e recuperou um veículo, na madrugada desta terça-feira, 11, em Maracaju.

Os policiais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram um VW/Gol. Durante a fiscalização, os policiais logo avistaram vários tabletes de maconha no interior do veículo. A equipe também descobriu que o carro utilizava placas falsas e possuía registro de furto desde maio de 2022, em Goiânia (GO).

O condutor não possuía documentação e não deu informações sobre origem ou destino da droga.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Maracaju.