PRF apreende 378 kg de maconha e 11 kg de skunk em Rio Brilhante

Carga apreendida / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 378 kg de maconha e 11 kg de skunk na tarde de quinta-feira, 27, em Rio Brilhante, na BR-163. A droga foi encontrada durante a fiscalização de um veículo Renault Logan, abordado pelos policiais.

No momento da abordagem, os agentes descobriram dois fardos de maconha escondidos no porta-malas do carro, além de uma quantidade significativa de skunk, uma variedade de maconha com maior concentração de THC.

O motorista, que foi preso, declarou que havia pego a droga em Dourados e que a entregaria em Sinop (MT). Ele foi encaminhado à Polícia Civil de Rio Brilhante para os procedimentos legais.

A ocorrência está sendo investigada pela Polícia Civil, que prossegue com as diligências relacionadas ao caso.