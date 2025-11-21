PRF apreende 386 kg de cocaína escondidos em carga de cimento na BR-262

Ação no distrito de Indubrasil ocorreu após abordagem a caminhão que fez manobra brusca; motorista apresentou sinais de nervosismo
Na varredura, os cães indicaram a presença de drogas / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 386 quilos de cocaína na tarde desta quarta-feira (19) no distrito de Indubrasil, em Campo Grande. A abordagem ocorreu no km 366 da BR-262, após os policiais desconfiarem da conduta do motorista de um caminhão.
A equipe realizava ronda quando percebeu que o veículo entrou de forma brusca em uma estrada vicinal, em alta velocidade e sem sinalizar a manobra. Por representar risco aos demais motoristas, o caminhão foi interceptado.
Durante a conversa inicial, o condutor apresentou respostas contraditórias e demonstrou nervosismo, levando os policiais a acionarem o Grupo de Operações com Cães da PRF para vistoriar a carga, já que o acesso direto ao material transportado era dificultado.
Na varredura, os cães indicaram a presença de drogas. Ao removerem os sacos de cimento, os policiais localizaram dezenas de tabletes de cocaína escondidos no interior de bolsas utilizadas para camuflar o entorpecente. No total, 386 kg da droga foram apreendidos.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Campo Grande, que dará sequência às investigações.
