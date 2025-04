PRF apreende 42 kg de haxixe em Água Clara

Carga apreendida na fiscalização / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 42 kg de haxixe, na noite de quinta-feira, 3, em Água Clara. O motorista disse que levaria a droga de Dourados até Uberlândia, em Minas Gerais.

Os policiais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um Fiat/Uno. O condutor demonstrou nervosismo durante a fiscalização. Durante vistoria no veículo, os policiais encontraram um compartimento oculto no porta malas, dentro, estavam as embalagens de haxixe.

Ele foi preso e encaminhado, juntamente com a droga, para a Polícia Civil em Água Clara