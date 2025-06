PRF apreende 4,4 kg de skunk com ajuda de cão farejador na BR-262

Cão farejador K9 Bred / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 4,4 quilos de skunk na manhã desta terça-feira, 17 de junho, durante fiscalização na BR-262 em um ônibus de viagem que seguia de Corumbá (MS) para São Paulo (SP). A ação ocorreu em Campo Grande, com o auxílio do cão farejador K9 Bred.

Durante a inspeção no bagageiro do veículo, o cão indicou a presença de drogas em uma das malas. Após identificação do proprietário, a equipe constatou que a bagagem pertencia a um passageiro de nacionalidade boliviana.

Ao ser questionado, o homem afirmou que não sabia do conteúdo ilícito e alegou estar transportando a mala a pedido de um amigo. No entanto, ele foi detido e encaminhado à Polícia Federal em Campo Grande, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!