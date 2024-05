PRF apreende 46 kg de pasta base em caminhão em Miranda

Droga apreendida / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem de, 42 anos, na noite de sábado, 18, após encontrar 45 tabletes de substâncias análogas à cocaína, escondidas em um caminhão na BR-262, em Miranda.

Por volta das 18h32, uma equipe de fiscalização de rotina notou a suspeita. A ação começou quando os agentes deram ordem de parada a um cavalo trator Scania/440, cor cinza, de origem boliviana, que tracionava um semirreboque Facchini Srf Cf, também cinza.

Durante a entrevista inicial, o motorista alegou que estava a caminho do Rio de Janeiro para carregar cosméticos destinados à exportação para a Bolívia. No entanto, ao ser solicitado que apresentasse seus documentos e os do veículo, o condutor hesitou e demonstrou nervosismo, tremendo visivelmente a cada pergunta.

A equipe policial decidiu então realizar uma revista minuciosa no veículo. Foi notado que o estepe do semirreboque apresentava sinais recentes de manipulação. Os agentes pediram ao motorista que retirasse o pneu, e ao soltá-lo no chão, perceberam que havia algo além de ar em seu interior. Questionado sobre o conteúdo, o motorista admitiu que havia drogas no pneu, sem especificar o tipo ou a quantidade.

Após abrir o pneu, os policiais encontraram 45 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 46,45 kg. Em seu depoimento, o condutor afirmou que receberia R$ 3 mil para transportar a droga até Campo Grande, e que o veículo já estava preparado com o entorpecente no estepe quando ele o pegou.

Além da droga, foram apreendidos um smartphone Samsung de cor azul e outros pertences pessoais do motorista. Diante das evidências, foi constatada a ocorrência do crime de tráfico de drogas. O motorista, juntamente com os veículos, o entorpecente e seus pertences, foi encaminhado para a Polícia Civil de Miranda para a realização das medidas legais cabíveis.