PRF apreende 47 kg de drogas escondidas em pneus na BR-262

Motorista levava cocaína e maconha em compartimento dos estepes / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na quarta-feira, 13, 35 quilos de cocaína e 12 quilos de maconha durante uma abordagem na BR-262, no município de Três Lagoas (MS). As drogas estavam escondidas dentro de pneus estepes transportados em um caminhão Scania/T113.

De acordo com a PRF, os policiais realizavam fiscalizações de rotina quando abordaram o veículo, que seguia com o motorista e o filho dele como passageiro. Ao inspecionar os pneus que estavam soltos na carroceria, os agentes encontraram diversos tabletes de entorpecentes escondidos no interior dos estepes.

O condutor confessou ter recebido os pneus na cidade de Corumbá e disse que a entrega seria feita em Bauru (SP). Já o passageiro afirmou desconhecer o transporte da carga ilícita.

Diante dos fatos, o caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas, onde o motorista deverá responder por tráfico de drogas.

