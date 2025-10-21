Acessibilidade

21 de Outubro de 2025 • 19:17

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

PRF apreende 47 kg de skunk após perseguição na BR-262 de Anastácio

Condutor abandonou veículo em movimento e fugiu para área de mata

Redação

Publicado em 21/10/2025 às 16:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O veículo e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio / PRF

Uma perseguição policial resultou na apreensão de 47,18 quilos de skunk, na manhã desta terça-feira (21), na BR-262, em Anastácio. A ação foi realizada por uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante fiscalização de rotina no km 493 da rodovia.

Por volta das 8h30, os agentes deram ordem de parada a um veículo VW Saveiro preto, que inicialmente sinalizou para encostar no acostamento. No entanto, ao notar a aproximação da viatura, o condutor acelerou e iniciou fuga em direção a Campo Grande.

A equipe da PRF iniciou imediatamente o acompanhamento tático e percorreu cerca de 28 quilômetros até o km 465, quando o suspeito abandonou o veículo em movimento e fugiu a pé para uma área de mata próxima à rodovia, não sendo localizado até o momento.

Na carroceria da caminhonete, os policiais encontraram diversos invólucros contendo uma substância análoga ao skunk, droga derivada da maconha com alto teor de concentração de THC. O material totalizou 47,18 kg.

O veículo e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. A PRF segue em investigação para identificar o motorista foragido e os possíveis envolvidos no tráfico.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Casal é alvo de mandado por divulgar cenas de estupro em Coxim

Polícia

Caminhoneiro é flagrado com carga clandestina avaliada em R$ 500 mil

Policial

Adolescente é flagrada com skunk em mala durante viagem de aplicativo

Droga foi encontrada pela equipe do GETAM durante patrulhamento nos altos de Anastácio

Polícia

Dupla é presa com caminhonetes roubadas na BR-262 de Corumbá

Publicidade

Polícia

Sete comércios são alvo de operação contra furto de fios em Porto Murtinho

ÚLTIMAS

Saúde

Campanha de multivacinação segue até 29 de novembro em Aquidauana

Crianças e adolescentes de até 15 anos podem atualizar a caderneta e ainda concorrer a prêmios

Esportes

Finais do handebol definem campeões da 41ª Mirancopa em Miranda

Equipes Carmelita e Juventude levaram os títulos nas categorias Sub-17 e Adulto

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo