PRF apreende 47 kg de skunk após perseguição na BR-262 de Anastácio

Uma perseguição policial resultou na apreensão de 47,18 quilos de skunk, na manhã desta terça-feira (21), na BR-262, em Anastácio. A ação foi realizada por uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante fiscalização de rotina no km 493 da rodovia.

Por volta das 8h30, os agentes deram ordem de parada a um veículo VW Saveiro preto, que inicialmente sinalizou para encostar no acostamento. No entanto, ao notar a aproximação da viatura, o condutor acelerou e iniciou fuga em direção a Campo Grande.

A equipe da PRF iniciou imediatamente o acompanhamento tático e percorreu cerca de 28 quilômetros até o km 465, quando o suspeito abandonou o veículo em movimento e fugiu a pé para uma área de mata próxima à rodovia, não sendo localizado até o momento.

Na carroceria da caminhonete, os policiais encontraram diversos invólucros contendo uma substância análoga ao skunk, droga derivada da maconha com alto teor de concentração de THC. O material totalizou 47,18 kg.

O veículo e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. A PRF segue em investigação para identificar o motorista foragido e os possíveis envolvidos no tráfico.

