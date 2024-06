PRF apreende 481 kg de maconha e 131g de cloridrato de cocaína em Ivinhema

Carga apreendida / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 481 kg de maconha, 131g de cloridrato de cocaína e prendeu o homem que transportava droga, na madrugada deste domingo, 16, em Ivinhema.

A equipe de policiais rodoviários federais abordou, no KM 145 da BR 376, um caminhão M.Benz, conduzido por um homem. Na entrevista policial, o condutor demonstrou nervosismo e respostas desconexas sobre os motivos da viagem, o que gerou a desconfiança nos agentes. Após fiscalização o caminhão, foram localizados diversos tabletes de maconha em um teto falso no baú do veículo. Ao todo, foram apreendidos 481 kg de maconha e 131g de cloridrato de cocaína.

O homem confessou que foi contratado para fazer o transporte do ilícito de Coronel Sapucaia até a Bahia. Ele disse ainda que quem o contratou realizava o serviço de batedor da droga.

Ocorrências encaminhadas para a Polícia Federal.