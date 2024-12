PRF apreende 500 kg de maconha e recupera veículo roubado em Dourados

Ocorrência levada para a Polícia Civil / Divulgação

A (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 500 quilos de maconha e recuperou um veículo roubado na tarde desta segunda-feira (9), em Dourados, Mato Grosso do Sul.

A ação teve início durante uma fiscalização de rotina, quando os agentes tentaram abordar um VW/Gol. O condutor desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade em direção ao perímetro urbano do município. Diante da situação, a Divisão de Operações Aéreas da PRF foi acionada para auxiliar nas buscas.

O veículo foi localizado pouco tempo depois e, ao realizar a abordagem, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha no interior do carro. Durante a averiguação, o motorista confessou que transportaria a droga até o estado do Paraná.

Além da apreensão do entorpecente, a PRF descobriu que o automóvel possuía registro de roubo/furto no estado de São Paulo.

A ocorrência, incluindo o suspeito, a droga e o veículo, foi encaminhada à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.