PRF apreende 543 kg de maconha em veículo com placas falsas em Nova Andradina

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 543 quilos de maconha, na quarta-feira (15), durante abordagem a um veículo na BR-267, em Nova Andradina.

O entorpecente estava sendo transportado em um Fiat Uno, cujo motorista, ao ser questionado sobre a viagem, confessou que levava a droga. Durante a verificação, os policiais constataram ainda que o carro usava placas falsas.

Segundo o condutor, o carregamento teria saído de Ponta Porã e seria entregue no estado de São Paulo. Ele foi preso em flagrante e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Nova Andradina.

