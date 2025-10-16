Acessibilidade

16 de Outubro de 2025 • 21:36

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

PRF apreende 543 kg de maconha em veículo com placas falsas em Nova Andradina

Motorista foi preso ao confessar que levaria a droga de Ponta Porã para São Paulo

Redação

Publicado em 16/10/2025 às 20:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Durante a verificação, os policiais constataram ainda que o carro usava placas falsas / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 543 quilos de maconha, na quarta-feira (15), durante abordagem a um veículo na BR-267, em Nova Andradina.

O entorpecente estava sendo transportado em um Fiat Uno, cujo motorista, ao ser questionado sobre a viagem, confessou que levava a droga. Durante a verificação, os policiais constataram ainda que o carro usava placas falsas.

Segundo o condutor, o carregamento teria saído de Ponta Porã e seria entregue no estado de São Paulo. Ele foi preso em flagrante e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Nova Andradina.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

PRF apreende cigarros e pneus contrabandeados em Naviraí

Polícia

Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Porto Murtinho

Polícia

PRF apreende 343 kg de drogas em carro clonado na BR-262

Polícia apreende 8 kg de droga em ônibus interestadual em Miranda

Droga é apreendida em presídio de Dois Irmãos do Buriti

Homem é preso com quase 3 kg de droga na entrada de Bodoquena

Polícia

Comerciante é preso por venda de produtos ilegais em Campo Grande

Publicidade

Polícia

PM prende quatro pessoas em diferentes bairros de Aquidauana

ÚLTIMAS

Meio Ambiente

Projeto vai restaurar áreas estratégicas para águas do Pantanal em Nioaque

Assentamentos Andalucia e Boa Esperança receberão recuperação de 2 hectares de vegetação nativa com apoio internacional

Serviços

Portal Meu Detran permite consultar faltas cometidas no exame prático em MS

A ferramenta auxilia tanto candidatos quanto instrutores

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo