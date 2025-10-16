PRF apreende 543 kg de maconha em veículo com placas falsas em Nova Andradina

Motorista foi preso ao confessar que levaria a droga de Ponta Porã para São Paulo
Durante a verificação, os policiais constataram ainda que o carro usava placas falsas / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 543 quilos de maconha, na quarta-feira (15), durante abordagem a um veículo na BR-267, em Nova Andradina.
O entorpecente estava sendo transportado em um Fiat Uno, cujo motorista, ao ser questionado sobre a viagem, confessou que levava a droga. Durante a verificação, os policiais constataram ainda que o carro usava placas falsas.
Segundo o condutor, o carregamento teria saído de Ponta Porã e seria entregue no estado de São Paulo. Ele foi preso em flagrante e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Nova Andradina.
