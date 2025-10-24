PRF apreende 546 kg de maconha e recupera carro roubado na BR-262

Droga era transportada em um Jeep Renegade roubado em Goiás
Motorista confessou que levaria o entorpecente para Campo Grande / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 546 quilos de maconha e recuperou um veículo roubado, nesta quinta-feira (23), durante fiscalização na BR-262, em Campo Grande.
A droga estava escondida em um Jeep Renegade, abordado pelos policiais durante patrulhamento na rodovia. Durante a entrevista, o motorista demonstrou nervosismo, afirmou não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e disse não saber a quem pertencia o veículo.
Na vistoria, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha e verificaram que o carro tinha registro de roubo/furto desde o dia 15 de outubro, no estado de Goiás.
O homem confessou que levaria o entorpecente até Campo Grande. Ele foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o veículo e a droga, para a Polícia Civil da capital.
