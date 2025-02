PRF apreende 587 Kg de cocaína, 6 fuzis e munições em Bataguassu

Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 587 Kg de cocaína, 6 fuzis e mais de 1.400 munições, na tarde desta quinta-feira (27), em Bataguassu. A droga e as armas teriam como destino a capital de São Paulo.

Os policiais fiscalizavam na BR-267, quando durante rondas avistaram o condutor de um caminhão realizando um retorno com a aproximação dos policiais. Foi realizado o acompanhamento e abordagem da carreta.

Durante a fiscalização do condutor e do veículo, a equipe encontrou vários tambores no compartimento de carga, dentro, estava escondida grande quantidade de cocaína, sendo 467 Kg de cloridrato e 120 K de pasta base de cocaína, além de quatro fuzis calibre 7.62mm e mais dois fuzis calibre 5.56mm, todos sem numerações de identificação. Também foram apreendidas 1.430 munições, sete carregadores e um silenciador.

O motorista do caminhão disse que não sabia da existência dos ilícitos e que deveria transportar os tambores de Corumbá para São Paulo.

O preso e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas.