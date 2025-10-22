PRF apreende 589 kg de maconha em carro na BR-267 de MS

Condutora foi presa após ser flagrada com grande carga de droga em Nova Alvorada do Sul
destino seria o estado de São Paulo / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta quarta-feira (22), um carregamento de 589 quilos de maconha durante uma fiscalização de rotina na BR-267, em Nova Alvorada do Sul. A droga estava escondida em um veículo Fiat/Palio, conduzido por uma mulher que demonstrou nervosismo ao ser abordada pelos agentes.
De acordo com a PRF, os policiais sentiram um forte odor característico da droga vindo do interior do carro, o que motivou uma vistoria mais detalhada. Durante a inspeção, foram encontrados diversos tabletes de maconha no automóvel.
Questionada, a condutora confessou que havia aceitado transportar a droga de Dourados até o estado de São Paulo. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada, juntamente com o entorpecente apreendido, para a delegacia da Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul.
