PRF apreende 589 kg de maconha em carro na BR-267 de MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta quarta-feira (22), um carregamento de 589 quilos de maconha durante uma fiscalização de rotina na BR-267, em Nova Alvorada do Sul. A droga estava escondida em um veículo Fiat/Palio, conduzido por uma mulher que demonstrou nervosismo ao ser abordada pelos agentes.

De acordo com a PRF, os policiais sentiram um forte odor característico da droga vindo do interior do carro, o que motivou uma vistoria mais detalhada. Durante a inspeção, foram encontrados diversos tabletes de maconha no automóvel.

Questionada, a condutora confessou que havia aceitado transportar a droga de Dourados até o estado de São Paulo. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada, juntamente com o entorpecente apreendido, para a delegacia da Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul.

