PRF apreende 590 kg de maconha em Campo Grande

O motorista abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé
Droga apreendida pela polícia / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 590 quilos de maconha, nesta quinta-feira (9), em Campo Grande.
Durante fiscalizações na BR-060, foi dada ordem de parada a um Fiat/Palio. O condutor não obedeceu e iniciou fuga. Foi realizado o acompanhamento tático até que o motorista abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, não sendo localizado.
No carro foram encontrados 576 quilos de maconha e 14,4 quilos de skunk.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Campo Grande.
