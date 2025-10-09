Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 20:20

Polícia

PRF apreende 590 kg de maconha em Campo Grande

O motorista abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé

Redação

Publicado em 09/10/2025 às 16:59

Droga apreendida pela polícia / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 590 quilos de maconha, nesta quinta-feira (9), em Campo Grande.

Durante fiscalizações na BR-060, foi dada ordem de parada a um Fiat/Palio. O condutor não obedeceu e iniciou fuga. Foi realizado o acompanhamento tático até que o motorista abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, não sendo localizado.

No carro foram encontrados 576 quilos de maconha e 14,4 quilos de skunk.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Campo Grande.

Serviços

Governo de MS regulamenta transação tributária e amplia negociação de dívidas

O decreto estabelece os requisitos e condições para que o Estado possa firmar acordos com contribuintes

Social

CMEI Andrea Pace celebra Dia das Crianças com apoio da Simasul

Mais de 200 alunos participaram das atividades promovidas com parceria da Siderúrgica Simasul, em Aquidauana

