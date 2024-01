PRF apreende 62 kg de cocaína transportada em ambulância

PRF, Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 62 Kg de cocaína na tarde de terça-feira (9), no município de Miranda. A droga era transportada em uma ambulância de plano particular e o motorista do veículo foi preso.

Segundo informações repassadas ao O Pantaneiro, os policiais faziam fiscalizavam na Unidade Operacional, quando deram ordem de parada a uma ambulância. O condutor não parou, avançou um quilômetro até obedecer a ordem que foi feita durante o acompanhamento tático.

O condutor estava acompanhado de duas médicas e um paciente de Corumbá para Campo Grande. Ao ser questionado do motivo de não obedecer a ordem de parada, disse que não parou antes porque não viu a equipe.

Durante a entrevista, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo motorista.

Então, os policiais solicitaram que o compartimento de transporte do paciente fosse aberto, pedido atendido pela equipe médica. Próximo ao banco do motorista, os policiais avistaram uma mala preta e pesada.

O motorista afirmou que na mala estaria uma peça de motor e estava fazendo o transporte sem receber nada para uma pessoa que não sabia identificar.

A equipe então abriu a mala e encontrou os tabletes de cocaína, divididos em 45 Kg de cloridrato e 17 Kg de pasta base de cocaína.

Sobre o transporte da droga, o motorista confessou que realizava o serviço de Corumbá até Campo Grande e as médicas não estavam envolvidas no crime.

Portanto, a ambulância e as médicas foram liberadas para o transporte do paciente. O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária local.