PRF apreende 681 kg de maconha em ambulância na BR-262

O veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Água Clara / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na noite de segunda-feira, 11, uma carga de 681,45 kg de maconha que estava sendo transportada em um veículo caracterizado como ambulância, na BR-262, no município de Água Clara.

Durante fiscalização de rotina na unidade operacional da PRF, os agentes deram ordem de parada ao veículo, mas o condutor desobedeceu e iniciou fuga pela rodovia. Após acompanhamento tático, o motorista abandonou o veículo ainda em movimento e fugiu em direção à vegetação próxima, conseguindo escapar.

Dentro da ambulância, os policiais encontraram diversas caixas contendo tabletes de maconha, totalizando mais de 681 kg do entorpecente. O veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Água Clara, onde o caso segue sob investigação.

