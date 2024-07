PRF apreende 7 kg de cocaína e 15 kg de skunk em Terenos

Droga apreendida / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 15 Kg de skunk e 7 Kg cocaína, na tarde da última sexta-feira, 26, em Terenos.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um VW/Virtus. O condutor disse que voltava de Corumbá para Campo Grande.

Durante a fiscalização no veículo, os policiais notaram que o pneu estepe estava com peso acima do normal. Desconfiada, a equipe tirou a roda do pneu e encontrou os tabletes de cocaína.

Também foram encontradas embalagens de skunk no bando do veículo. Questionado, o motorista disse ter recebido o automóvel carregado em Corumbá.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Terenos.