PRF apreende 7 mil maços de cigarros em Maracaju

Cigarros apreendidos pela a PRF / Ilustrativa

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na tarde desta quinta-feira, 23, cerca de sete mil maços de cigarros em dois veículos em Maracaju.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-267 quando deram ordem de parada a três veículos que trafegavam juntos: dois HB20 e um T Cross. Os dois HB20 evadiram-se do local sem autorização policial, não sendo possível a abordagem no momento.

No T-Cross, foram localizados 2500 maços de cigarros no porta malas. Logo em seguida, os policiais realizaram buscas pelas proximidades e localizaram os dois HB20 foragidos, sendo que em um deles foram encontrados mais 4500 maços de cigarros. O outro, no entanto, estava vazio.

As apreensões foram encaminhadas para a Receita Federal em Campo Grande.