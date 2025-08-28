Acessibilidade

28 de Agosto de 2025 • 16:54

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

PRF apreende 703 kg de maconha após perseguição na BR-163

Motorista tentou fugir, capotou caminhonete e foi preso com drogas

Redação

Publicado em 28/08/2025 às 15:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Droga apreendida na fiscalização / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 703 quilos de maconha e 4 quilos de haxixe nesta quinta-feira (28), durante uma operação de fiscalização na BR-163, no município de Rio Brilhante, região sul de Mato Grosso do Sul.

A abordagem ocorreu quando os policiais tentaram parar uma caminhonete Nissan Frontier, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade. Durante o acompanhamento tático, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou às margens da rodovia.

Leia Também

• Droga é apreendida em presídio de Dois Irmãos do Buriti

• Homem é preso com quase 3 kg de droga na entrada de Bodoquena

• Suspeitos de tráfico são presos e droga é apreendida em Maracaju

Após o acidente, o condutor foi detido e recebeu atendimento médico no local. Na inspeção do veículo, os agentes encontraram centenas de tabletes de maconha escondidos na carroceria, além de 4 kg de haxixe.

Em depoimento, o suspeito afirmou que pegou o veículo carregado com os entorpecentes em Dourados e que seu destino seria a divisa com o estado de São Paulo.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Rio Brilhante, onde o homem permanecerá à disposição da Justiça.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Motociclista fica gravemente ferido em acidente no centro de Rio Brilhante

Polícia

Polícia prende foragido por estupro de vulnerável em Corumbá

Policial

Homem que matou a esposa com 58 facadas em frente às filhas vai a júri

O réu será defendido pela Defensoria Pública Estadual, enquanto a acusação ficará a cargo do Ministério Público Estadual

Policial

Homem é preso suspeito de esfaquear caminhoneiro

Publicidade

Tragédia

Recém-nascido morre após se engasgar em Campo Grande

ÚLTIMAS

Crescimento

População brasileira chega a 213,4 milhões de habitantes

Instituto aponta crescimento de 0,39% em um ano

Polícia

Adolescente é flagrado dirigindo em Dois Irmãos do Buriti

O veículo foi abordado porque trafegava com os faróis apagados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo