PRF apreende 703 kg de maconha após perseguição na BR-163

Droga apreendida na fiscalização / PRF

A abordagem ocorreu quando os policiais tentaram parar uma caminhonete Nissan Frontier, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade. Durante o acompanhamento tático, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou às margens da rodovia.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 703 quilos de maconha e 4 quilos de haxixe nesta quinta-feira (28), durante uma operação de fiscalização na BR-163, no município de Rio Brilhante, região sul de Mato Grosso do Sul.

Após o acidente, o condutor foi detido e recebeu atendimento médico no local. Na inspeção do veículo, os agentes encontraram centenas de tabletes de maconha escondidos na carroceria, além de 4 kg de haxixe.

Em depoimento, o suspeito afirmou que pegou o veículo carregado com os entorpecentes em Dourados e que seu destino seria a divisa com o estado de São Paulo.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Rio Brilhante, onde o homem permanecerá à disposição da Justiça.

