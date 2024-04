PRF apreende 758 Kg de maconha e recupera caminhonete em Deodápolis

Caminhonete foi roubada no Rio de Janeiro / Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 758 Kg de maconha e recuperou uma caminhonete roubada há sete anos, na noite da última segunda-feira, 29, em Deodápolis.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-376, quando avistaram uma caminhonete S/10 em alta velocidade. Foi dada ordem de parada, porém o condutor não obedeceu, iniciando fuga.

Os policiais realizaram o acompanhamento tático até o condutor em fuga parar às margens da rodovia e confessar que transportava maconha no veículo. Na caminhonete foram encontrados os tabletes de maconha e a equipe também descobriu que as placas eram falsas e o automóvel possuía registro de roubo, desde setembro de 2016, no Rio de Janeiro.

O preso disse ter recebido a caminhonete com a droga no Paraguai e deveria viajar até Deodápolis. Ele foi encaminhado à Polícia Federal, juntamente com o veículo e o ilícito.