PRF apreende 76 Kg de cocaína em Naviraí

Droga foi apreendida / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 76 Kg de cloridrato de cocaína, na manhã desta quarta-feira, dia 28, em Naviraí.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na Unidade Operacional da PRF, quando abordaram um Citroen/C3. Dentro estavam o motorista e quatro passageiros, sendo duas mulheres e duas crianças.

Durante a fiscalização, a equipe desconfiou de alterações na carroceria do veículo. Neste momento, o condutor empreendeu fuga a pé, abandonando as mulheres e crianças no local.

No veículo, foram encontrados os tabletes de cocaína escondidos em um compartimento oculto. O condutor não foi localizado.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Naviraí.