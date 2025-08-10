PRF apreende 850 mil maços de cigarros contrabandeados em Maracaju

A operação teve apoio aéreo / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (8), cerca de 850 mil maços de cigarros contrabandeados, durante uma operação no km 379 da BR-267, em Maracaju. A ação contou com o apoio do Departamento de Operações Aéreas do Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PRF, o flagrante teve início durante uma ronda, quando os agentes notaram um caminhão bitrem trafegando com os pneus em condições precárias. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e fugiu, dando início a um acompanhamento tático.

O veículo seguiu pela rodovia até acessar uma estrada vicinal e, posteriormente, uma propriedade rural no município de Rio Brilhante. No local, o motorista abandonou o caminhão e fugiu a pé pela vegetação. Apesar das buscas realizadas com apoio aéreo, ele não foi localizado.

Durante vistoria no caminhão e nos dois semirreboques acoplados, os policiais encontraram uma grande quantidade de cigarros de origem estrangeira, sem documentação fiscal. A carga foi estimada em aproximadamente 850 mil maços, com a contagem oficial a ser feita pela Receita Federal em Ponta Porã, onde o veículo e os produtos foram encaminhados.

