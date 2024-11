PRF apreende carro com placas falsas e registro de roubo na Bahia

Divulgação PRF

Um veículo, Fiat Strada, de cor vermelha, foi apreendido pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na segunda-feira (18), em Água Clara.

O carro era conduzido por um homem, que não teve a idade informada.

A equipe realizou a abordagem do condutor, no km 141 da BR-262. Os agentes notaram um nervosismo exagerado do motorista durante a entrevista policial e, após fiscalização, constataram que o veículo tinha registro de roubo no interior da Bahia, no início deste mês.

A equipe também confirmou que a picape trafegava com placas falsas. O homem permaneceu em silêncio e foi encaminhado para a Polícia Civil local.