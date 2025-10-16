Acessibilidade

16 de Outubro de 2025 • 17:53

Polícia

PRF apreende cigarros e pneus contrabandeados em Naviraí

Carga com 4 mil maços de cigarros e 300 pneus foi encontrada em caminhão durante fiscalização na BR-487

Redação

Publicado em 16/10/2025 às 16:55

Carga apreendida pela fiscalização / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta quarta-feira (15), um carregamento com 4.000 maços de cigarros e 300 pneus usados de origem estrangeira, durante fiscalização na BR-487, em Naviraí.

Os policiais abordaram um caminhão e perceberam que o motorista demonstrava nervosismo, o que levantou suspeitas. Após vistoria no compartimento de carga, foram encontradas 400 caixas de cigarros e os pneus contrabandeados.

O caminhão e toda a carga foram encaminhados para a Receita Federal em Mundo Novo. O motorista foi preso e levado à delegacia da Polícia Federal em Naviraí, onde responderá por crime de contrabando.

