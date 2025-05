PRF apreende cocaína e skunk em Miranda

Droga apreendida na fiscalização / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 13 quilos de cocaína e 7 quilos de skunk nesta terça-feira, 27 de maio, durante fiscalizações realizadas no município de Miranda, em Mato Grosso do Sul. As apreensões ocorreram em dois flagrantes distintos, registrados ao longo do dia.

Na primeira abordagem, os agentes pararam um veículo Volkswagen Gol e, durante a vistoria, localizaram 7,2 quilos de skunk e 2,6 quilos de cocaína acondicionados em uma mala. O motorista informou que transportava a droga de Corumbá para Campo Grande.

Na segunda ocorrência, a equipe policial interceptou uma motocicleta Honda NCX, onde foram encontrados 10,5 quilos de cocaína escondidos na carroceria do veículo. O condutor relatou ter adquirido o entorpecente em Corumbá e que pretendia levá-lo até Governador Valadares, em Minas Gerais, onde seria comercializado.

Os envolvidos foram detidos e encaminhados, juntamente com as drogas apreendidas, à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, que dará prosseguimento às investigações.

